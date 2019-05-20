Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 29 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,4875 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 15,3 тыс. сделок более чем на 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,1125—64,695 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,0275, уменьшившись на 20 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 5,7 тыс. сделок почти на 400,3 млн евро по курсам от 71,8975 до 72,2325 рубля за евро.

Российская валюта снова участвует в погоне за риском, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Информационный фон понедельника чрезвычайно неоднороден, но рубль реагирует на него совершенно четким методом. Он продолжает укрепление в парах с иностранными валютами, выбирая из потока информации только ту, которая сейчас интереснее всего», — комментирует эксперт.

Доллар, хотя и крепок на мировом рынке, в паре с российской валютой продолжает отступать, констатирует Бодрова. «Но это в моменте. В среднесрочном срезе в паре доллар/рубль все без изменений — тот же «боковик» 64—66 рублей», — полагает аналитик.

Она сомневается, что российские фискальные власти дадут сейчас рублю укрепиться слишком заметно и пробить отметку 64 в паре с долларом. Сильная нацвалюта сейчас совсем некстати, поясняет эксперт, это сложно для экспортеров даже при дорогой нефти и неприятно для внутреннего производителя.

«Но пока глобальный рынок снова в погоне за риском, а нефть активно «зеленеет», рубль смотрится совсем неплохо», — заключает аналитик.