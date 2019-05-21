У российского фондового рынка есть серьезный потенциал для роста с точки зрения привлечения средств розничных инвесторов. Об этом на конференции «Российский фондовый рынок — 2019» заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Если посмотреть структуру денежных накоплений, то инструменты финансового рынка занимают приблизительно 15%. И эта доля удвоилась за шесть лет. У нас есть потенциал как минимум удвоить эту цифру. Тогда мы выйдем на уровень где-то Франции. <…> Сейчас работает около 2 миллионов человек на рынке, может работать 4 миллиона, а может, даже и 6 миллионов», — сказала Набиуллина.

По данным ЦБ, в России есть порядка 12 млн активных вкладчиков, с крупными депозитами в банках. «Вот от этой цифры мы можем плясать, сколько граждан может прийти на финансовый рынок», — подчеркнула глава Банка России.

По итогам 2018 года, как сообщалось ранее, общий объем средств на брокерских счетах без учета ИИС составил 1,5 трлн рублей. Общая сумма средств на фондовом рынке превысила 2 трлн рублей.

