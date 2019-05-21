Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,75% и составил 2 616,53 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,82% до отметки 1 279,12.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,84%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,46%, «Газпрома» —3,63%, Мосбиржи — на 0,33%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 1,24%.

Российский фондовый рынок во вторник поднялся к новым рекордным пикам, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи касался 2 619 пунктов, чего не делал еще никогда. Победоносная «бычья» весна продолжается, и пока на горизонте у покупателей малооблачно», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи в текущих условиях и в случае их сохранения может подняться к 2 625—2 635 пунктам уже на этой неделе, допускает аналитик.