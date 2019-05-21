Минфин РФ может сократить объем размещения облигаций федерального займа во втором полугодии текущего года в связи с перевыполнением плана по заимствованиям. Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.



«Учитывая, что мы ускоренными темпами выполняем программу по заимствованиям, очевидно, что мы не можем допустить того, чтобы во втором полугодии, четвертом квартале у нас не было возможности предлагать бумаги рынку. Если не произойдет никаких негативных событий, то мы вынуждены будем снижать, максимально плавно, объем предложения», — указал Вышковский.

«В любом случае мы не можем оголить предложение и сказать, что теперь два месяца не будет аукционов. Конечно, это недопустимо. Поэтому вполне вероятно, что мы можем вернуться к использованию в отдельные моменты первого подхода, предыдущего, когда мы будем ограничивать, заранее объявлять, что такой-то бумаги будет предлагаться до такой-то суммы», — пояснил он.

Вышковский уточнил, что Минфин не сможет привлекать заимствования такими же темпами, как в первой половине года. «Мы перевыполняем план, занимаем с опережением графика, и оставшуюся часть должны как-то распределить по оставшейся части года для того, чтобы на всех аукционах мы были юридически в состоянии предложить рынку какой-то объем», — добавил он.

Минфин РФ за I квартал 2019 года разместил на аукционах облигации федерального займа на 513,796 млрд рублей. При этом плановый объем размещения составлял 450 млрд рублей.

Программа внутренних заимствований может быть сокращена еще раз в этом году, увеличение ее объемов не рассматривается, добавил Вышковский. «Увеличение программы годовой не будет точно. Снижение возможно. Оно зависит от хода исполнения бюджета», — сказал Вышковский. По его словам, сокращение программы возможно при внесении осенних поправок в бюджет.

Ранее Минфин РФ опубликовал проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годов, согласно которому программа внутренних заимствований может быть сокращена с 1,705 трлн до 1,578 трлн рублей.

Объем внешних заимствований может быть сокращен с 204 млрд до 155 млрд рублей. «Сейчас снизили, потому что курс рубля фактически отличается от того, из которого мы бюджет сверстывали. Рубль несколько слабее, соответственно, больше рублей в бюджет», — пояснил Вышковский.

Как уточнил глава департамента внешнего долга, ведомство не смущает высокая доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа, которая, по данным ЦБ, на конец апреля выросла до 27,1%. По словам Вышковского, в случае введения новых санкций в адрес РФ и оттока нерезидентов «заместят их российские участники».