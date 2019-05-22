Российские индексы двигались в начале фондовых торгов среды в «зеленой зоне», а позже демонстрируют неоднозначную динамику, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, индекс Мосбиржи открыл торги на отметке 2 619,66 пункта (уровень закрытия вторника — 2 616,53), индекс РТС — на отметке 1 281,02 (после закрытия на уровне 1 279,12).

На 10:15 мск индекс Мосбиржи был в минусе на 0,08% и составлял 2 614,37 пункта. Индекс РТС еще оставался на положительной территории и был равен 1 279,49 пункта (плюс 0,03% к уровню закрытия предыдущих торгов).

На 10:17 индекс Мосбиржи — в минусе на 0,1%, индекс РТС — на 0,01%, составляя 2 613,84 и 1 278,95 пункта соответственно.



На 10:21 мск индексы снова в плюсе: индекс Мосбиржи — на 0,01% (2 616,78 пункта), индекс РТС — на 0,04% (1 279,58 пункта).

На 10:26 мск индексы уже в более уверенном плюсе: на 0,14% и 0,15% соответственно (индекс Мосбиржи равен 2 620,09 пункта, индекс РТС — 1 281,03). Превысив 2 620 пунктов, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, обращает внимание ТАСС.



Как отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов, накануне индексу Мосбиржи удалось перейти к росту и в очередной раз переписать исторические максимумы. «Помимо благоприятного складывающегося внешнего фона поводом для позитивной динамики, как и на прошедшей неделе, остаются корпоративные события, связанные в первую очередь с «Газпромом», — поясняет эксперт. — Не помешали росту заявления министра энергетики США Рика Перри о намерении подготовить новый законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток». При этом, учитывая продолжительный период рассмотрения конгрессом США санкционных инициатив, пока рано говорить о каких-либо реальных угрозах».

«Сегодня корректирующаяся нефть может сдержать рост российского рынка, но, по нашему мнению, акции «Газпрома» еще способны инерционно продолжить восходящую динамику, что поддержит индекс Мосбиржи и позволит обновить максимумы в очередной раз. На горизонте ближайших дней при сохранении риск-аппетита на мировых рынках рассчитываем на закрепление индекса Мосбиржи на уровне выше 2 600 пунктов», — написал Антонов перед началом торгов.