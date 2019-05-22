Банк России установил официальные курсы валют на 23 мая.

Курс доллара снижен на 12,16 копейки и составляет 64,4156 рубля (64,5372 рубля на 22 мая). Курс евро понижен на 12,27 копейки, до 71,8427 рубля (с 71,9654 рубля на 22 мая).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64,17 рубля (минус 24 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,69 рубля (минус почти 22 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,15—64,5 рубля за доллар и 71,67—71,91 рубля за евро.