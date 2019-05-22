Отток иностранного капитала с российского рынка акций замедлился в апреле, свидетельствуют данные, представленные в очередном выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

В обзоре указано, что индекс Мосбиржи в апреле вырос на 2,5%, а долларовый индекс РТС — на 4,3%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в большинстве других стран с формирующимся рынком, где рост составил в среднем 2%.



«Рост российского рынка по-прежнему обеспечивался преимущественно локальными инвесторами, поскольку иностранные инвесторы продолжили сокращать свои вложения в российские акции. В то же время отток иностранного капитала с рынка акций замедлился с 26 млрд до 6,5 млрд рублей», — указывают в ЦБ.