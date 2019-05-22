Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,3525 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 17,6 тыс. сделок более чем на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,15—64,495 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,795, уменьшившись на 12 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,6 тыс. сделок на 432,7 млн евро по курсам от 71,655 до 71,9075 рубля за евро.



Рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Нацвалюте, так же как и российскому фондовому рынку, удалось проигнорировать снижение цен на нефть, отмечает он.

«Поддержку российской валюте оказывают хороший спрос на ОФЗ и приближение пика налоговых выплат, что повышает спрос на рубли», — поясняет эксперт.

Он отмечает, что пара USD/RUB продолжает консолидироваться в диапазоне 64—65 рублей, постепенно сдвигаясь к его нижней границе. «И если в рамках этой недели возможно продолжение негативной динамики, то уже в конце следующей недели, когда уйдет поддержка со стороны налогового периода, «быки» в долларе могут попытаться перехватить инициативу и скомпенсировать часть потерь, понесенных в последние сессии», — комментирует аналитик.