ЦБ установил официальные курсы валют на 24 мая.

Курс доллара повысился на 7,57 копейки, составив 64,4913 рубля (64,4156 рубля на 23 мая). Курс евро снизился на 0,58 копейки, до 71,8369 рубля (71,8427 рубля на 23 мая).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 11:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,5 рубля (плюс почти 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,81 рубля (минус почти 2 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,44—64,59 рубля за доллар и 71,74—72 рубля за евро.