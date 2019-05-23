Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,76% и составил 2 618,61 пункта. Индекс РТС опустился на 1,34% до отметки 1 275,42.

Бумаги Сбербанка потеряли 2,7%, Московской биржи — 0,78%, «ЛУКОЙЛа» — 0,88%. Акции «АЛРОСы» прибавили 0,74%, «Газпрома» — 0,12%.

Российский фондовый рынок в четверг ушел в зону коррекции вслед за мировыми площадками, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Отечественные индексы и так долго игнорировали ухудшение конъюнктуры, но сегодня остаться в стороне не удалось. Индекс Мосбиржи к вечеру спустился к 2 619 пунктам, у него широкое поле для снижения как минимум к 2 580 пунктам. Индекс РТС падает с опережением, как обычно, и стремится сейчас в область 1 270 пунктов, откуда откроется дорога в сторону 1 250 пунктов», — комментирует эксперт.

По ее словам, заметное ухудшение внешнего фона, прежде всего из-за активизации торгового противостояния между США и Китаем, оставило российский рынок без внимания со стороны покупателей.

Кроме того, российский рынок потянется вниз вслед за нефтью, стоимость которой четко «катится под горку», добавляет аналитик. Баррель Brent падает к вечеру более чем на 4%, баррель WTI «худеет» на 5%.