Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 32 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,71 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 26,6 тыс. сделок почти на 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,44—64,9275 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 72,2625, увеличившись на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,9 тыс. сделок примерно на 475,8 млн евро по курсам от 71,7375 до 72,33 рубля за евро.

Причинами для продаж в рубле послужили как падение цен на нефть, так и общая негативная динамика валют развивающихся рынков, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.