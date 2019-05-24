Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,43% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 629,76 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,16%, до отметки 1 277,4.

«Российские индексы могут открыться разнонаправленно. Мы ожидаем увидеть сегодня индекс РТС в интервале значений 1 200—1 280 пунктов, а индекс Мосбиржи — в коридоре 2 600—2 650 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.