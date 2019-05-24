Российская валюта дорожает к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 14 копеек. На 10:11 мск курс доллара потерял 22 копейки и составил 64,64 рубля, а евро подешевел до 72,34 рубля (минус 19 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу можно ожидать, что рубль с утра попробует укрепиться после вчерашнего падения.

По ее словам, повышаются прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль до 64,2—65,5 рубля за доллар и 72—73 рублей за евро.

Как сообщил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в четверг понес ощутимые потери, полегчав на 0,8%.

«Это было ожидаемо после того, как российская валюта не прошла сопротивление 64,1. Учитывая, что на следующей неделе наступает пик налогового периода и нейтральный для рубля внешний фон, ждем сегодня торгов парой доллар/рубль в диапазоне 64,4—64,9», — прогнозировал эксперт.