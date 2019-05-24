ООО «Онлайн Микрофинанс» (бренд MoneyMan, входит в группу ID Finance) успешно разместило облигации на 300 млн рублей. Ставка купона составила 15,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Срок обращения ценных бумаг составляет три года с офертой через год, номинал облигаций — 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена ежеквартальная выплата купонов. Организатором выпуска выступил «Ренессанс Капитал». Идентификационный номер выпуска — 4B02-01-00459-R от 26 апреля 2019 года.

Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение. Было подано более 100 заявок от инвесторов, среди которых были управляющие и инвестиционные компании, банки и фонды. В первый же день торгов на вторичном рынке бумаги торговались выше номинала.