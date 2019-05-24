ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 25 мая.

Курс доллара повысился на 11,93 копейки, составив 64,6106 рубля (64,4913 рубля на 24 мая). Курс евро вырос на 48,17 копейки, до 72,3186 рубля (71,8369 рубля на 24 мая).

На валютных торгах Московской биржи в пятницу рубль растет в цене по отношению к доллару и евро. На 12:21 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 22 копейки и составил около 64,64 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 26 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 72,26 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,55—64,7 рубля за доллар и 72,21—72,41 рубля за евро.