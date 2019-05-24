Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,02% и составил 2 6198,24 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,29% до отметки 1 279,11.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,21%, «АЛРОСы» — на 0,13%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,56%, «Газпрома» — на 1,95%, Мосбиржи — на 0,07%.

Попытка возобновления роста не удалась, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста после коррекции днем ранее. И если в первой половине дня внешний фон поддерживал наши бумаги, то к концу сессии ситуация кардинально изменилась», — комментирует эксперт.

Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent к открытию торгов в Штатах вплотную подходил к 69 долларам, в дальнейшем развернулся и отступил ниже 68 долларов, теряя порядка 0,7%. В США после позитивного открытия торгов усилились продажи. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи прибавил символические 0,07%, удерживая позиции чуть ниже 2 620 пунктов.

«В первой половине торгов индекс Мосбиржи вплотную подходил к историческим максимумам, установленным в среду, в моменте находясь выше 2 640 пунктов. Однако изменение внешнего фона не позволило «быкам» удержать рынок на этих значениях. Плюс к этому в некоторых бумагах игроки предпочли зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. В результате рынок откатился к уровням закрытия четверга», — комментирует эксперт.