Аналитики рекомендуют инвесторам покупать акции «Газпрома», ожидая роста их стоимости до 232 рублей. На данный момент бумаги газовой компании торгуются на 12,5% ниже этого уровня.

По итогам прошлого года «Газпром» показал рекордные финансовые показатели. Этому способствовало сочетание высоких мировых цен на углеводороды и нехарактерного в прошлые периоды ослабления курса национальной валюты. Консолидированная выручка группы по МСФО в 2018 году выросла на 25,6% и составила 8,2 трлн рублей. Прибыль, относящаяся к акционерам «Газпрома», выросла вдвое и составила 1,45 трлн рублей.

Удвоение чистой прибыли позволило «Газпрому» удвоить размер дивидендов, что послужило сигналом для роста акций, отмечают в «Финаме». На дивиденды по-прежнему направляется лишь 27% чистой прибыли, но менеджмент озвучил планы со следующего года постепенно переходить к выплате 50%. Эти ожидания будут поддерживать цену акций, считает аналитик инвесткомпании Алексей Калачев.

«В мае акции «Газпрома» взломали многолетнее сопротивление — на обещании щедрых дивидендов котировки взлетели на 22%», — отмечает он.

Скорое окончание строительства сразу трех газопроводов, один из которых — «Сила Сибири», приведет к росту объемов экспорта газа, сокращению капзатрат и снижению долга начиная с 2020 года.