Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,52% и составил 2 632,95 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,7%, до отметки 1 288,12.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,66%, «Газпрома» — на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,38%, «АЛРОСы» — поднялись на 0,07%, Московской биржи — на 0,85%.



«Затишье на мировых площадках оставило российский фондовый рынок в равновесии. Индекс Мосбиржи стабилизировался около 2 626 пунктов: выше пойти оснований вроде бы и нет, а продавать тоже мало желающих. Волатильность может вернуться с появлением на площадках нерезидентов, но это будет только завтра», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

