Аналитики «БКС Глобал маркетс» ожидают роста стоимости акций Сбербанка на 41% и рекомендуют инвесторам покупать бумаги в ожидании более высоких дивидендов.

Как было объявлено на собрании акционеров банка, планируется увеличить выплаты акционерам до 55% от чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика банка также может предусматривать промежуточные выплаты.

По итогам прошлого года уровень выплат акционерам Сбербанка составит 43% от прибыли, или 16 рублей на одну акцию. Это на треть больше, чем по итогам 2017 года.

По оценкам менеджмента, к 2020 году прибыль банка может достигнуть 1 трлн рублей, а по итогам этого года — приблизилась к 900 млрд рублей. Если это произойдет, то уже по итогам 2019-го банк может направить на дивиденды половину прибыли.

«Промежуточные дивиденды могут стать позитивным событием, поскольку волатильность котировок акций снизится», — говорится в обзоре.