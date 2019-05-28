Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:02 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 633,81 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,12% — до отметки 1 286,52.

Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2 650, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В понедельник торги на российских финансовых площадках проходили вяло и без энтузиазма из-за выходного в США. Однако индекс Мосбиржи все-таки смог прибавить полпроцента, напоминает эксперт.

«Сегодня с утра внешний фон позитивный: в районе 0,2% подрастают американские фьючерсы, уверенно выше 70 долларов за баррель ушла нефть. Таким образом, есть все предпосылки для открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2% и дальнейшего движения вверх. Если внешний фон не ухудшится, что индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2 650 пунктов, что откроет дорогу на новую «круглую» отметку 2 700», — комментирует эксперт.