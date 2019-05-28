Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями оператора мобильной связи «МегаФон» в связи с проводимым buy-back. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте биржи.

«…Приостановить с 3 июня 2019 года торги ценными бумагами, включенными в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа», в связи с поступившим организации требованием о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные публичного акционерного общества «МегаФон», — говорится в сообщении.

В апреле 2019 года миноритариям было направлено требование о выкупе у них акций оператора по цене 659,26 рубля за бумагу. «МегаФон Финанс» (дочерняя организация оператора) объявила о намерении выкупить у миноритариев оператора акции по цене 659 рублей 26 копеек за бумагу в рамках обязательного предложения в конце 2018 года. 11 марта «МегаФон» сообщал, что держатели 20,36% капитала «МегаФона» воспользовались офертой по выкупу акций компании. В числе предъявленных к выкупу акций 18,96% принадлежало Газпромбанку, который сообщил о выходе из капитала «МегаФона» 5 марта. Также в начале марта «МегаФон» объявил о предоставлении «МегаФон Финансу» займа в размере не более 90 млрд рублей сроком до трех лет с нулевой процентной ставкой.

После выкупа 20,36% акций «МегаФон Финанс» стал владельцем 42,88% капитала оператора. 56,32% акций принадлежат компании USM Алишера Усманова.