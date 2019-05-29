Автолизинговая компания «Европлан» 28 мая разместила 10-летние биржевые облигации в количестве 3 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей на общую сумму 3 млрд рублей. Выпуск размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.



Процентная ставка первого купона биржевых облигаций серии БО-06 определена в размере 9,4% годовых, ставки по второму – четвертому купонам приравнены к ставке первого купона. Размер купонного дохода на одну облигацию составит 46,87 рубля.

По выпуску предусмотрены полугодовые купоны (182 дня) и двухлетняя оферта. Организаторами размещения выступили Московский Кредитный Банк и БК «Регион».

АКРА присвоило данному выпуску облигаций кредитный рейтинг «А». Рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу «Европлана».