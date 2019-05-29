Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду, 29 мая, превысил 65 рублей впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра», по данным на 11:39 мск, прибавил 30 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 65,015 рубля. Курс евро на это же время повысился на 28,25 копейки, до 72,525 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российской валюте не удалось избежать давления, нарастающего на мировых рынках, говорится в обзоре аналитиков FxPro.

«Помимо повышенного спроса на защитные активы на рубль отдельно давит снижение нефти. Кроме того, стоит принимать во внимание рекомендации МВФ, призвавшего Банк России активней смягчать монетарную политику. Дополнительно усугубляет ситуацию предшествующий рост как российского рынка, так и рубля», — отмечается в обзоре.

В этих условиях инвесторы могут оказаться более склонны фиксировать прибыль от рублевых активов, вызывая дополнительное давление на рубль и акции в ближайшие дни, заключают эксперты.