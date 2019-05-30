Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в марте после нескольких месяцев падения, в основном на доллары США. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком в четверг, 30 мая, «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2019 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) увеличился в марте по сравнению с февралем 2019 года на 13% до 4,5 млрд долларов в эквиваленте. Спрос населения на доллары повысился на 15%, на европейскую валюту — на 10%, составив 2,8 млрд и 1,6 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с февралем на 25% до 2,5 млрд долларов, а с валютных счетов было снято 1,9 млрд долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в марте 2019 года по сравнению с февралем выросло на 5% до 3,3 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов увеличилось на 3%, европейской валюты — на 11% до 2,3 млрд и 0,9 млрд долларов соответственно. В марте граждане продали уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 7% к февралю) и зачислили на свои валютные счета 2,2 млрд долларов наличной инвалюты (плюс 4%).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем на 44% и составил 1,2 млрд долларов. «При этом рост чистого спроса был обусловлен увеличением в 2,5 раза спроса на доллары США, в то время как на европейскую валюту он оставался относительно стабильным», — уточняют в ЦБ.