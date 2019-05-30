Банк России установил официальные курсы валют на 31 мая.

Курс доллара повысился на 14,99 копейки до 65,0583 рубля (с 64,9084 рубля на 30 мая). Курс евро прибавил 1,11 копейки и составил 72,4229 рубля (72,4118 рубля на 30 мая).

На биржевых торгах доллар по состоянию на 13:15 мск стоил около 64,95 рубля (минус почти 3 копейки к уровню закрытия предыдущей сессии), евро — 72,34 рубля (плюс 2 копейки).



Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,88—65,15 рубля за доллар и 72,25—72,51 рубля за евро, свидетельствуют данные Московской биржи.