«ЛУКОЙЛ» более чем на 90% выполнил программу buy back, общий объем которой составляет 3 млрд долларов, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын.

«В части обратного выкупа акций объявленная в прошлом году программа уже выполнена более чем на 90%», — сказал Матыцын.

В конце августа прошлого года «ЛУКОЙЛ» объявил о начале программы обратного выкупа акций на открытом рынке на общую сумму до 3 млрд долларов со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022-го. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства.