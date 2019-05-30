Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 16 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,13 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 18,1 тыс. сделок на сумму порядка 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,88—65,15 рубля за доллар.

Курс евро на то же время составил 72,52 рубля, поднявшись на 20 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7 тыс. сделок примерно на 460 млн евро по курсам от 72,23 до 72,53 рубля за евро.

«Рубль к вечеру слегка отступает в паре с долларом США и так же слегка укрепляется в паре с евровалютой. Американская валюта смогла зацепиться за рубеж 65 рублей, но это ничего не меняет в среднесрочном диапазоне колебаний 64—66 рублей. Евро до лета удержится выше 72 рублей», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.