Рубль ослабляет позиции к ключевым иностранным денежным единицам в начале валютных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,36 рубля, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил 72,79 рубля (плюс 24 копейки).

По оценке старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Вадима Иосуба, «на фоне беспрецедентного обвала нефтяных котировок вчерашнее снижение рубля оказалось достаточно скромным».

«Продолжающееся ночью и утром снижение (стоимости) нефти оставит и сегодня рубль под давлением. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,5—65,8 рубля, для европейской валюты — 71,8—73,3 рубля», — прогнозировал эксперт перед началом торгов.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова отмечает, что обвал нефти «случился на публикации не самых плохих данных по коммерческим запасам нефти в США... Скорее на цену нефти влияют опасения эскалации торговой войны, а также замедления экономического роста в Китае».

По ее словам, «новые опасения относительно эскалации торговой войны США и Китая сейчас господствуют на мировых рынках, особенно после заявления представителя китайского МИД о том, что действия США в отношении китайских корпораций и товаров напоминают «экономический терроризм». У рубля в связи с геополитикой пока нет драйверов для роста».

