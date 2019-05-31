Минфин и Банк России обсуждают допуск иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг, которые обеспечиваются жилой недвижимостью. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на I съезде Ассоциации банков России.



«В последние месяцы мы видели приток иностранных инвесторов в ОФЗ, ну и почему бы не проструктурировать бумаги таким образом, чтобы иностранные инвесторы покупали и ипотечные ценные бумаги в том числе. Мы будем внимательно смотреть, чтобы с участием «ДОМ.РФ» это было. Мы эту «дорожную карту» сейчас обсуждаем с ЦБ, там будут разные инструменты», — заявил замминистра.

Основным эмитентом ипотечных облигаций в России сейчас выступает «ДОМ.РФ» — на него приходится 93% рынка ипотечной секьюритизации. В 2018 году госкорпорация провела семь подобных размещений на 136 млрд рублей.