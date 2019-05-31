Банк России установил официальные курсы валют с 1 июня.

Курс доллара вырос на 32,51 копейки до 65,3834 рубля (с 65,0583 рубля на 31 мая). Курс евро повышен на 42,07 копейки и составит 72,8436 рубля (72,4229 на 31 мая).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро прибавляют по состоянию на 12:55 мск 41 и 55 копеек соответственно к уровню закрытия предыдущих торгов. Курсы на указанный момент времени равны 65,58 рубля за доллар и 73,1 рубля за евро.

Курсовые диапазоны с начала дня составляют 65,28—65,59 рубля за доллар и 72,62—73,13 рубля за евро.

