Банк России установил официальные курсы валют на 4 июня.

Курс доллара повысился на 17,13 копейки и составил 65,5547 рубля (65,3834 рубля на 3 июня). Курс евро вырос на 37,44 копейки, до 73,218 рубля (с 72,8436 рубля на 3 июня).

На Московской бирже доллар и евро показывают в настоящий момент разнонаправленную динамику недалеко от отметок предыдущего закрытия. На 13:36 мск курс доллара равен 65,37 рубля (минус 6 копеек), курс евро — 73,08 рубля (плюс примерно 5 копеек).

Курсовые диапазоны с начала дня — 65,28—65,6 рубля за доллар и 72,93—73,28 рубля за евро.