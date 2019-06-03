Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 2,42% и составил 2 729,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,19%, до отметки 1 315,22.

Бумаги «Газпрома» подорожали на 9,66%, Сбербанка — на 3,04%, «АЛРОСы» — на 0,44%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,22%, Мосбиржи — на 0,2%.

Российский фондовый рынок сегодня «зеленеет» даже на фоне удручающих внешних настроений, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Его тянет за собой «Газпром», пробившийся к новым историческим максимумам на фоне новостей о вероятной смене структуры управления. Индекс Мосбиржи рванул выше 2 700 пунктов, обновив свой очередной пик, и к вечеру стоит около 2 720 пунктов. Где здесь «потолок», никто не знает — понятно только, что, пока газовый монополист так стремительно дорожает, оснований для разворота нет. Индекс РТС, в свою очередь, вырос к 1 312 пунктам и может пройти почти без остановок к 1 325 пунктам», — комментирует эксперт.