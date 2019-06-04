Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 720,37 пункта. Индекс РТС снизился на 0,25% — до отметки 1 311,97.

«При открытии торгов сегодня возможна разнонаправленная динамика российских фондовых индексов. Индекс РТС, возможно, будет сегодня торговаться в диапазоне 1 300—1 350 пунктов, а индекс Мосбиржи — в чуть более широком диапазоне в 2 700—2 780 пунктов», — комментирует заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.