Рубль укрепляется к доллару и немного слабеет к евро в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 65,21 рубля, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 73,5 рубля (плюс почти 4 копейки).

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозировала разнонаправленную динамику рубля на открытии торгов.

Она напоминает, что в понедельник, 3 июня, рубль показал разнонаправленную, причем довольно нестандартную, динамику к доллару и евро: курс доллара немного упал, а евро ощутимо подорожал.

«Укреплению рубля к доллару, впрочем, как и евро, помогли заявления главы американского Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Глава ФРБ Сент-Луиса впервые признал, что снижение процентной ставки ФРС может быть оправданным, так как для США рост инфляции является необходимостью. Это первое конкретное заявление представителя комитета по открытым рынкам ФРС по процентной ставке в этом году с момента, когда в Федрезерве приостановили политику повышения ставок, — поясняет Мильчакова. — Примечательно, что Буллард в своем заявлении поспорил с коллегой по комитету по открытым рынкам, главой ФРБ Миннеаполиса Нилом Кашкари, который в выходные публично заявил в интервью, что ФРС пока рано переходить к политике снижения процентных ставок».

«На противоречивых заявлениях представителей ФРС доллар ослаб, хотя рубль из этого значительной выгоды не извлек», — заключает эксперт.

Также она указывает, что цена на нефть марки Brent в понедельник продолжила обвал и упала на 1,6% на жестких официальных заявлениях Китая в адрес США, сделанных в выходные, и сомнениях рынков в том, что переговоры лидеров США и КНР на саммите G20 в такой ситуации могут состояться. Сегодня при открытии рынка нефть Brent дорожала (вероятно, на опасениях эскалации конфликта США и Ирана), уточняет Мильчакова.



«Мы повышаем прогнозы по паре доллар/рубль до 65—66 рублей, а по паре евро/рубль — до 73—74 рублей», — указывает она.