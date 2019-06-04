TCS Group Holding PLC (головная компания Тинькофф Банка, «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл») сообщила о намерении привлечь на рынке до 300 млн долларов основного капитала для финансирования дальнейшего роста. Об этом сообщается в материалах компании.

Внеочередное собрание акционеров по данному вопросу состоится 27 июня.

Организаторами размещения, которое состоится вскоре после собрания, назначены Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank.

В то же время группа подтвердила прогнозы по чистой прибыли и стоимости риска и повысила прогноз прироста кредитного портфеля с заявленных ранее 40% до 60% по итогам текущего года. Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года чистая прибыль может превысить 35 млрд рублей.