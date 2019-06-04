Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,87% и составил 2 706,29 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,58% до отметки 1 307,55.

Бумаги «Газпрома» подешевели на 2,25%, Сбербанка — на 1,81%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,25%. Акции «АЛРОСы» подорожали на 1,11%, Мосбиржи — на 1,08%.

Российский фондовый рынок во вторник логично ушел в коррекцию после бурного роста днем ранее, несмотря на позитивный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, покупки могла поддержать динамика западных площадок.

«В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 1,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,4% и 1,1% соответственно. Плюс к этому наметилось восстановление на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 62 долларам», — комментирует эксперт.

По его словам, в рамках сегодняшней сессии желание игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в отдельных бумагах, показавших уверенный рост днем ранее, перевесило внешний позитив.

«В результате рынок скорректировался, однако общую картину это не изменило. Игрокам необходимо привыкнуть к новым уровням, и, в случае если на внешних площадках сохранится умеренный позитив, у рынка вновь появится шанс попытаться протестировать отметку 2 750 пунктов. При этом ближайшей слабой поддержкой для рынка может выступить уровень 2 640 пунктов. Основные поддержки располагаются на отметках 2 590 и 2 550 пунктов», — рассуждает аналитик.

