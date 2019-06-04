Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,2475 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 20,9 тыс. сделок более чем на 2,27 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,0775—65,35 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,305 рубля, потеряв 16 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6,4 тыс. сделок на 509,9 млн евро по курсам от 73,1525 до 73,61 рубля за евро.

Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Российская валюта, несмотря на уход поддержки со стороны налогового периода и существенное снижение цен на нефть в последние недели, продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. При этом в рамках сегодняшней сессии не наблюдается единой динамики в валютах развивающихся рынков, рост которых мог бы трактоваться в пользу рубля. В результате пара USD/RUB удерживает позиции в диапазоне 65—65,5 рубля», — комментирует эксперт.

По его мнению, пока можно говорить о том, что «медведи» в долларе смогли удержать отметку 65,5 рубля, пробой которой мог бы привести к срабатыванию «стопов» по коротким позициям в американской валюте, что могло бы поспособствовать ее росту. В ближайшие сессии, допускает аналитик, доллар может сохранить позиции в сложившемся коридоре.