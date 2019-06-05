Курс доллара в начале валютных торгов среды демонстрирует слабую динамику вблизи отметок предыдущего закрытия, а евро дорожает к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:09 мск равнялся 65,16 рубля и был, таким образом, чуть менее чем на копейку ниже уровня закрытия торгов вторника. На 10:11 доллар был в плюсе на 1 копейку и стоил около 65,18 рубля.



Курс евро на 10:11 составляет 73,39 рубля (плюс 9 копеек).

Cтарший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб перед началом торгов напомнил, что, «вопреки вчерашнему снижению на рынке акций, рублю удалось умеренно укрепиться».

«Утренняя стабильность нефтяных котировок выше уровня 61 доллар за баррель марки Brent приведет к нейтральному началу торгов рублем, вблизи значений вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,5—65,8 рубля, для европейской валюты — 72,6—74 рубля», — прогнозировал эксперт.

Аналитик вышеуказанной организации Владислав Антонов уточняет, что накануне поддержку рублю оказывали слабость американского доллара и предстоящие аукционы Минфина РФ.

В его комментарии, также распространенном до начала торгов, отмечается, что «при высоком спросе на ОФЗ, восстановлении цен на нефть, а также общем ослаблении доллара США у рубля появился шанс повторно сходить к зоне 64,7—64,85 рубля за доллар».

Впрочем, в комментарии также говорится, что для того «чтобы рубль стал реагировать на повышение нефтяных котировок, цене необходимо подняться выше 63,05 доллара за баррель».



Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов перед началом валютной сессии высказал мнение, что «сегодняшний внешний фон, прежде всего продолжающееся ослабление доллара на мировой арене, может вполне подвигнуть российскую валюту на уход ниже отметки 65 рублей за доллар».

