Минфин перенес на несколько часов проведение аукциона по размещению облигаций федерального займа выпуска № 26229RMFS на 20 млрд рублей в связи с «техническими причинами». Об этом сообщается на сайте Московской биржи и Минфина.

«Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что результаты сбора заявок на аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26229RMFS 5 июня 2019 года не могут быть рассмотрены по техническим причинам», — отмечается в сообщении Минфина.

«Начало аукциона по размещению ОФЗ №26229RMFS состоится сегодня по следующему расписанию: период сбора заявок: 16:00—16:30; ввод цены отсечения Банком России: 17:30», — говорится в сообщении Мосбиржи.

На первом аукционе ОФЗ выпуска № 26227RMFS с датой погашения 17 июля 2024 года были размещены в объеме 47,49 млрд рублей при спросе в 112,5 млрд. Доходность по цене отсечения составила 7,64% годовых, средневзвешенная доходность — 7,64% годовых.