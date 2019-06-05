Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,16% и составил 2 701,84 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,32%, до отметки 1 303,35.

В плюсе только бумаги Сбербанка — они подорожали на 1,18%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,03%, «АЛРОСы» — на 0,6%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,24%, Мосбиржи — на 0,3%.

Вновь российский рынок акций проводит день в «красной зоне» на хорошем внешнем фоне, констатирует инвестиционный советник «Алор Брокера» Евгений Корюхин. Впрочем, пока снижение российских акций вписывается в рамки коррекции после предыдущего аномально сильного роста, считает эксперт.