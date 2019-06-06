Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар потерял 7 копеек, евро — 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,34 рубля (минус 6 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 73,34 рубля (минус 4 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в среду так и не решился уйти под отметку 65 во многом из-за рухнувшей нефти.

«Однако сегодня на фоне попыток восстановления нефтяных котировок и ослабления доллара к мировым валютам рубль может повторить попытку закрепиться ниже этой отметки. В таком случае, следующим сопротивлением росту российской валюты станет уровень 64,7, а дальше — 64,1 рубля за доллар, где проходит нижняя граница бокового канала. Поводов для пробития верхней границы боковика, а это 65,5 рубля за доллар, мы пока не видим», — прогнозировал Антонов.