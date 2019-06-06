США стремятся затормозить экономический рост конкурентов. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, ключевым вызовом для энергетики остается геополитическая нестабильность, а политика США создает неопределенность общего вектора развития и высокую волатильность рынка.

«США стремятся не только ускорить свое собственное экономическое развитие, но и затормозить количественный и качественный рост своих конкурентов, что все больше ведет к потере Америкой лидерства морального, так как исторически эта страна была идеологом открытого рынка», — отметил Игорь Сечин.

«Сегодня ключевым вызовом глобальной энергетической трансформации… остается геополитическая нестабильность, которая усиливает риски добывающих стран прежде всего за счет действий, политики, даже твитов глобального регулятора в лице лидеров США для нефтегазовой отрасли. Ничего кроме кратковременных рывков по цене эти комментарии в Twitter не создают», — считает глава «Роснефти».

Сечин напомнил лозунг президента США Дональда Трампа «Make America great again» и по аналогии предложил «вернуть былое величие» энергетическому рынку.

«Давайте вернем рынку его былое величие. Или, если хотите, мake the market great again, ¡Vamos a volver la grandeza propria al mercado!», — сказал он.