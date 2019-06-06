Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,98% и составил 2 728,25 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,27%, до отметки 1 319,85.

Бумаги «Газпрома» подорожали на 0,42%, Сбербанка — на 2,22%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%, Мосбиржи — на 1,32%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,03%.

В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста, чему способствовало улучшение внешнего фона, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent смогла удержать позиции выше 60 долларов за баррель и продемонстрировать некоторое восстановление, уточняет он.

«По итогам четверга можно говорить о том, что российским «быкам» хватило минимального улучшения внешнего фона, чтобы вернуть себе инициативу и попытаться возобновить рост. При этом отметка 2 700 пунктов, протестированная во вторник и среду, переходит в разряд ближайших поддержек», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, при сохранении тенденций к улучшению ситуации на внешних площадках российский рынок уже в ближайшие сессии может попытаться переписать исторические максимумы.

«Однако в рамках пятницы возможно некоторое давление продаж, которое будет вызвано желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям», — допускает аналитик.

