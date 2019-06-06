Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,13 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 17,5 тыс. сделок более чем на 1,86 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,0175—65,3825 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,5175, прибавив 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 8,2 тыс. сделок на 585,3 млн евро по курсам от 73,055 до 73,5775 рубля за евро.

Рубль смог укрепиться по отношению к доллару на фоне некоторого восстановления нефти, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Учитывая изменения на рынке энергоносителей, прошедшие в последние недели, рубль продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. При этом пара USD/RUB с конца мая стабилизировалась в диапазоне 65—65,5 и пока не видно поводов для роста волатильности на рынке и попыток выхода из сложившейся консолидации», — комментирует эксперт.

Уровень 65,5 рубля, замечает он, с конца апреля трижды преграждал доллару дорогу вверх, что говорит о силе этого сопротивления, а значит, «быкам» в американской валюте необходим существенный повод для его преодоления.