Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 734,94 пункта. Индекс РТС вырос на 0,29% — до отметки 1 323,75.

«Российский рынок акций вчера продемонстрировал рост почти на 1% по индексу Мосбиржи. Диапазон в 2 700—2 750 пунктов по индексу, на наш взгляд, пока сохраняет актуальность. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон, и на следующей неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях Сбербанка, «Роснефти», «Магнита», ММК, что суммарно снизит индекс Мосбиржи примерно на 35 пунктов. В приближении к дивидендным отсечкам ожидаем, что индекс Мосбиржи может вернуться к верхней границе диапазона в 2 700—2 750 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.