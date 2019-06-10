Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дешевел на 5 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 23 копейки. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,8 рубля (минус менее 1 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 73,26 рубля (минус 20 копеек).

Как комментировал перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, пока у рубля есть все шансы продолжить начатое в пятницу укрепление.

«Практически весь конец прошлой недели рубль консолидировался вблизи отметки 65 рублей за доллар и лишь в пятницу вечером смог ее пробить. Сейчас целью движения российской валюты является район 64,1, а потом и 63,7, где проходит нижняя граница боковика», — отметил аналитик.