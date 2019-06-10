Цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов до 30 долларов за баррель в случае, если страны ОПЕК не договорятся о сделке по сокращению уровня нефтедобычи, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.



«Мы же не знаем, что будет летом. Как ОПЕК договорится, не договорится об увеличении добычи. Если не договорится, так цены могут упасть ниже 40 долларов и к 30 долларам за баррель», — сказал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума 6 июня сообщил, что встреча стран ОПЕК и независимых производителей нефти, участвующих в соглашении о сокращении уровня нефтедобычи (ОПЕК+), может пройти 2—4 июля 2019 года.

5—7 декабря 2018 года в Вене прошли переговоры стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти.

По итогам переговоров страны ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении уровня добычи нефти с 1 января 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. При этом страны ОПЕК сократят добычу нефти в рамках сделки на 800 тыс. баррелей в сутки, не входящие в картель страны — в общей сложности на 400 тыс. баррелей в сутки. Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки.