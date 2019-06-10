Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня.

Курс доллара понизился на 24,76 копейки, составив 64,7919 рубля (65,0395 рубля на 10 июня). Курс евро опустился на 4,57 копейки, до 73,2148 рубля (с 73,2605 рубля на 10 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:44 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,69 рубля (минус почти 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:44 мск стоил 73,12 рубля (плюс 34 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,65 до 64,87 рубля за доллар и от 73,06 до 73,4 рубля за евро.