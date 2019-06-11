Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,76% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 721,77 пункта. Индекс РТС снизился на 0,91% до отметки 1 323,59.

Вроде бы ничего не мешает индексу Мосбиржи двинуться к верхней границе восходящего канала в районе 2 760 пунктов, но сегодня рублевый индикатор открылся в минусе из-за отсечки по Сбербанку, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его оценке, дивидендный гэп по Сбербанку составит 10—12 рублей, что уведет индекс Мосбиржи на 1% в минус.

«Вчера под вечер наблюдались покупки акций Сбербанка, что говорит о возможном довольно быстром закрытии дивидендного гэпа. В принципе акции «Сбера» можно попробовать спекулятивно купить сроком не позже чем до конца недели», — комментирует эксперт.

Внешний фон, продолжает он, сегодня благоволит покупкам: американские фьючерсы с утра прибавляют порядка 0,2%. Пытается отскочить и нефть, после того как вчера вечером упала на доллар и ушла в район поддержки 62,3 доллара за баррель. Аналитик по-прежнему ждет движения нефти в район 67 долларов, но для этого нужны позитивные поводы.

«Ими могут стать, например, снижение запасов в США или более уверенные комментарии российских чиновников о том, что страна на ближайшем саммите ОПЕК+ не будет настаивать на изменении условий действующего соглашения о сокращении добычи нефти», — рассуждает эксперт.