Банк России установил официальные курсы валют с 12 июня.

Курс доллара понизился на 27,61 копейки, составив 64,5158 рубля (64,7919 рубля на 11 июня). Курс евро снижен на 17 копеек до 73,0448 рубля (с 73,2148 рубля на 11 июня).

На Московской бирже на 14:27 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял почти 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 26 копеек, валюты стоят 64,53 и 73,01 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 64,47—64,64 рубля за доллар и 72,97—73,14 рубля за евро.